Janet Jackson, le accuse verso il fratello Michael: “Mi feriva chiamandomi vacca” (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel documentario Janet, la sorella di Michael Jackson, Janet Jackson, ha gettato nuove e pesanti ombre sulla celebre popstar che, a suo dire, sarebbe stata solita insultarla per il suo peso. Janet Jackson contro il fratello Michael Per la prima volta Janet Jackson ha svelato dei retroscena inediti del suo rapporto con il fratello Michael Jackson che, a suo dire, sarebbe stato solito insultarla per il suo peso. A causa delle prese in giro del cantante Janet Jackson avrebbe sofferto per anni si insicurezze legate al suo aspetto fisico. “C’erano momenti in cui mi provocava dandomi degli appellativi: scrofa, cavalla, ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel documentario, la sorella di, ha gettato nuove e pesanti ombre sulla celebre popstar che, a suo dire, sarebbe stata solita insultarla per il suo peso.contro ilPer la prima voltaha svelato dei retroscena inediti del suo rapporto con ilche, a suo dire, sarebbe stato solito insultarla per il suo peso. A causa delle prese in giro del cantanteavrebbe sofferto per anni si insicurezze legate al suo aspetto fisico. “C’erano momenti in cui mi provocava dandomi degli appellativi: scrofa, cavalla, ...

