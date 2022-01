GfVip, Manuel Bortuzzo saluta Lulù: “Per me finisce qua” (Di martedì 25 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti assoluti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Ecco come ha salutato Lulù La notizia era nell’aria già da diversi giorni, ma proprio ieri sera è arrivata l’ufficialità. Manuel Bortuzzo ha dato l’addio alla casa del Grande Fratello, dopo circa quattro mesi di permanenza. In questo periodo il ragazzo ha vissuto degli alti e dei bassi, affrontati quasi tutti al fianco di Lucrezia Selassié. Manuel Bortuzzo (Instagram)La coppia infatti, ha attraversato anche dei momenti no, in cui il rapporto sembrava ormai essere perduto. Invece, ad un tratto i due si sono riavvicinati per poi non staccarsi più, fino alla recentissima uscita dal gioco da parte del nuotatore italiano. Naturalmente ... Leggi su topicnews (Di martedì 25 gennaio 2022)è stato uno dei protagonisti assoluti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Ecco come hatoLa notizia era nell’aria già da diversi giorni, ma proprio ieri sera è arrivata l’ufficialità.ha dato l’addio alla casa del Grande Fratello, dopo circa quattro mesi di permanenza. In questo periodo il ragazzo ha vissuto degli alti e dei bassi, affrontati quasi tutti al fianco di Lucrezia Selassié.(Instagram)La coppia infatti, ha attraversato anche dei momenti no, in cui il rapporto sembrava ormai essere perduto. Invece, ad un tratto i due si sono riavvicinati per poi non staccarsi più, fino alla recentissima uscita dal gioco da parte del nuotatore italiano. Naturalmente ...

GrandeFratello : Una parola, in insegnamento, un momento condiviso e da rivivere con ognuno dei suoi compagni. È così che Manuel vuo… - GrandeFratello : 134 giorni di purissima emozione. Grazie, Manuel... ci mancherai ?? #GFVIP - GrandeFratello : Manuel ha deciso di abbandonare la Casa di #GFVIP... la sua è una motivazione molto forte, ma non possiamo far altr… - fairytale10101 : RT @supremanes: Nathaly: “L’uomo alfa è quello che la donna la rispetta” Lulu: “Sai chi era? Manuel” Perché a lei di elogiare babycat inter… - cherry19611883 : RT @_comedincanto: Lulu non lo dire troppo forte, che se Manuel parla venerdì, fa vergognare mezzo cast. #gfvip #fairylu -