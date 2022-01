Gestione covid scuola, le mascherine Ffp2 per l’autosorveglianza dovranno ordinarle gli istituti in farmacia (Di martedì 25 gennaio 2022) Per i dirigenti scolastici e le scuole in generale quello che stiamo vivendo resta un momento di grande stress a causa della pandemia. Le mascherine Ffp2 destinate ai soggetti in autosorveglianza non saranno gestite a livello centralizzato ma l'acquisto sarà a carico dei singoli istituti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) Per i dirigenti scolastici e le scuole in generale quello che stiamo vivendo resta un momento di grande stress a causa della pandemia. Ledestinate ai soggetti in autosorveglianza non saranno gestite a livello centralizzato ma l'acquisto sarà a carico dei singoli. L'articolo .

