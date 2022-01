Calciomercato, le trattative: Vlahovic vicino alla Juve, Diego Costa alla Salernitana (Di martedì 25 gennaio 2022) Bologna, 25 gennaio 2022 - La notizia più importante del giorno è quella dell'accordo tra Fiorentina e Juventus per il trasferimento di Dusan Vlahovic : i bianconeri hanno bruciato tutta la ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Bologna, 25 gennaio 2022 - La notizia più importante del giorno è quella dell'accordo tra Fiorentina entus per il trasferimento di Dusan: i bianconeri hanno bruciato tutta la ...

LuigiG89346046 : ??#Kessie sarebbe in trattative avanzate con il @FCBarcelona per un trasferimento a giugno secondo @xavicampos #Calciomercato - AndreaIngenit11 : ??Non c'è pace per il #Napoli ?? dopo le trattative andate a vuoto per Tagliafico (Direzione #Barcelona ) e Reinildo… - pescarasport24 : #Calciomercatolive, tutte le trattative minuto per minuto - seleniomax : Sapete che c’è? C’è che ci avete fracassato il cazzo voi, Vlaovic, le notizie inventate sul mercato e tutt sti mant… - Pall_Gonfiato : Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di #Calciomercato #Transfers -

Calciomercato, Ajax: Tagliafico vuole il Barcellona, si allontana il Napoli Secondo quando riportato da il ' Mundo Deportivo ' le trattative tra la società di Amsterdam e il club catalano vanno avanti da una settimana e la volontà del giocatore sarebbe quella di ...

Un azzurro può andare a fare compagnia a Lorenzo Insigne al Toronto FC C'è un altro giocatore azzurro che potrebbe andare al Toronto FC in MLS a partire dal prossimo 1° luglio. A fare compagnia all'attuale capitano del Napoli , Lorenzo Insigne, ci sarà infatti molto prob ...

