Bomba Uomini e Donne, l'ex di Gemma confessa tutto: "E' l'amore della mia vita, ci sentiamo ma lei ha delle priorità" (Di martedì 25 gennaio 2022) Oggi con noi c'è Marco Firpo, ex corteggiatore e fidanzato di Gemma Galgani, che ci racconta la sua vita dopo Uomini e Donne e il suo amore per la dama più discussa. Ciao Marco come stai? Buongiorno a tutti, ho appena fatto 60 anni, sono un bel traguardo. Come ho detto, quando spendi più soldi di candeline che di torta non è un bel vedere Con chi hai trascorso il compleanno? Con gli amici più affiatati, una decina di persone. Mi sono arrivati tanti messaggi ma io non sono molto social, preferisco vivere nell'anonimato. Come è iniziato il 2022? La mia vita ha un andamento regolare. Sono molto semplice, sono molto contento di essere vivo e soprattutto a piede libero. Tu hai partecipato a Uomini e Donne e all'improvviso sei sparito, come mai? Ho avuto ...

