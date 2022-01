Attraverso i miei occhi è basato su una storia vera? Il cane Enzo è esistito davvero? (Di martedì 25 gennaio 2022) Questa sera su Canale 5, alle ore 21:20, andrà in onda il film “Attraverso i miei occhi”, uscito nel 2019 e diretto da Simon Curtis, lo stesso regista dell’apprezzata pellicola Io e Marilyn. Il film (che ha incassato 33 milioni di dollari in tutto il mondo, ndr) si basa sul romanzo omonimo, scritto da Garth Stain e pubblicato nel 2008. La trama del lungometraggio si sviluppa sul racconto delle gesta del pilota Danny Switf fatto nientemeno che dal suo cane Enzo, un golden retriever chiamato così in onore del grande Enzo Ferrari. Enzo non lascerà mai solo il suo padrone, nemmeno nei momenti più difficili della sua vita, come la morte del suo grande amore Eve a causa di una malattia e si ritroverà costretto a lottare con i suoi suoceri per ottenere l’affidamento ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Questa sera su Canale 5, alle ore 21:20, andrà in onda il film “”, uscito nel 2019 e diretto da Simon Curtis, lo stesso regista dell’apprezzata pellicola Io e Marilyn. Il film (che ha incassato 33 milioni di dollari in tutto il mondo, ndr) si basa sul romanzo omonimo, scritto da Garth Stain e pubblicato nel 2008. La trama del lungometraggio si sviluppa sul racconto delle gesta del pilota Danny Switf fatto nientemeno che dal suo, un golden retriever chiamato così in onore del grandeFerrari.non lascerà mai solo il suo padrone, nemmeno nei momenti più difficili della sua vita, come la morte del suo grande amore Eve a causa di una malattia e si ritroverà costretto a lottare con i suoi suoceri per ottenere l’affidamento ...

Advertising

mayaroscia : Info: 'attraverso i miei occhi' è un film strappalacrime in cui il cane muore??? Ditemelo perché passo! - Astralus : Stasera in tv: “Attraverso i miei occhi” su Canale 5 - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Scusate ma il promo in basso Attraverso i miei occhi ma daiiiiiiii #gfvip - F1Carcarla : piena della pubblicità di 'attraverso i miei occhi' sia perché è chiaro che sia uno di quei film che finiscono come… - cineblogit : Stasera in tv: “Attraverso i miei occhi” su Canale 5 -