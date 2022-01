Asia, percettori del reddito di cittadinanza puliscono diverse zone della città (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia comunica che i dodici percettori del reddito di cittadinanza che collaborano con l’Azienda attraverso i Puc, i Progetti utili alla collettività portati avanti grazie ad un progetto realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, saranno impegnati questa settimana per la pulizia delle seguenti zone: i giardini Piccinato, l’area circostante l’Arco di Traiano, gli ecopunti di contrada San Cumano, Madonna della Salute e Cardoncelli, l’area dei giardini adiacenti la sede provinciale di piazzale Carducci, la zona della Spina Verde al rione Libertà, dove è stata collocata la nuova sede dell’Arpac. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’comunica che i dodicideldiche collaborano con l’Azienda attraverso i Puc, i Progetti utili alla collettività portati avanti grazie ad un progetto realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, saranno impegnati questa settimana per la pulizia delle seguenti: i giardini Piccinato, l’area circostante l’Arco di Traiano, gli ecopunti di contrada San Cumano, MadonnaSalute e Cardoncelli, l’area dei giardini adiacenti la sede provinciale di piazzale Carducci, la zonaSpina Verde al rione Libertà, dove è stata collocata la nuova sede dell’Arpac. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

