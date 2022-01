Torino-Gatti, settimana decisiva: Juve e Napoli restano alla finestra (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Torino fa sul serio per Federico Gatti: nei prossimi giorni l’affondo decisivo, Juve e Napoli restano alla finestra per giugno. L’indiscrezione di SerieANews.com In Serie B è arrivato in punta di piedi, ma adesso è uno dei profili più apprezzati dalle big di Serie A, e non solo. Federico Gatti ha stregato tutti e può Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilfa sul serio per Federico: nei prossimi giorni l’affondo decisivo,per giugno. L’indiscrezione di SerieANews.com In Serie B è arrivato in punta di piedi, ma adesso è uno dei profili più apprezzati dalle big di Serie A, e non solo. Federicoha stregato tutti e può Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

