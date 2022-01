The Walking Dead 11 sta per tornare: video e spoiler dei nuovi episodi (Di lunedì 24 gennaio 2022) The Walking Dead 11 sta per tornare su Disney + ed è guerra totale. L’ultima stagione della fortunata serie è stata divisa in 3 parti. I primi 8 episodi si sono già conclusi, mentre i prossimi saranno quelli che comporrann The Walking Dead 11B. Il trailer di The Walking Dead seconda parte Nel trailer dei nuovi episodi si vedono i personaggi impegnati a combattere l’imminente attacco zombie, una battaglia all’ultimo sangue. Intanto ad Alexandria c’è chi si scontra contro la forza brutale dell’ira di Madre Natura. È l’apocalisse. Tra le figure più importanti per questi momenti decisivi ci saranno Pamela Milton (interpretata da Laila Robins), una governatrice autorevole. L’ultimo episodio – Per il ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) The11 sta persu Disney + ed è guerra totale. L’ultima stagione della fortunata serie è stata divisa in 3 parti. I primi 8si sono già conclusi, mentre i prossimi saranno quelli che comporrann The11B. Il trailer di Theseconda parte Nel trailer deisi vedono i personaggi impegnati a combattere l’imminente attacco zombie, una battaglia all’ultimo sangue. Intanto ad Alexandria c’è chi si scontra contro la forza brutale dell’ira di Madre Natura. È l’apocalisse. Tra le figure più importanti per questi momenti decisivi ci saranno Pamela Milton (interpretata da Laila Robins), una governatrice autorevole. L’ultimoo – Per il ...

Advertising

tuttopuntotv : The Walking Dead 11 sta per tornare: video e spoiler dei nuovi episodi #DisneyPlus #DisneyPlusStar #thewalkingdead - somnia_volant : @AuroraLittleSun Già mi hanno chiamata per il provino del prossimo spin-off di the walking dead - hakujovdai : Spoiler The walking dead S2 ep3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shane sei proprio un… - xjokerscars : @_diana87 @tladyinthetower The Walking Dead che continuo per affetto e per un paio di personaggi che ancora mi piac… - alemaobarber_ : serasi the walking dead é bom? -