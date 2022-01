Scuola, a due settimane dalla riapertura i presidi accusano: (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente dell'Anp sottolinea anche come 'i dirigenti non riescono più a occuparsi di questioni scolastiche ma quasi esclusivamente di problemi sanitari. La politica deve ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente dell'Anp sottolinea anche come 'i dirigenti non riescono più a occuparsi di questioni scolastiche ma quasi esclusivamente di problemi sanitari. La politica deve ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morti sul lavoro, la strage senza fine. Dopo il diciottenne, morto schiacciato ieri durante uno stage di alternanza… - myrtamerlino : Dopo due anni di #Covid, in tutta Italia solo 200 scuole sono dotate di ventilazione meccanica. Bonus monopattini… - CucchiRiccardo : @bardo1962 Legga meglio. Il ragazzo non è nemmeno citato. I temi sono due: la mia contrarietà all' alternanza scuol… - CavazzaStefania : @Cartabellotta Ragazzina con padre positivo in casa, può andare a scuola con ffp2. Dopo 5 giorni arriva la comunica… - darthskwlkeer : completamente ignorando il fatto che mercoledì quando torno a scuola ho due verifiche e un'interrogazione -