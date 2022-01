(Di lunedì 24 gennaio 2022) "Mi pare che sia un'opinione suffragata anche dal Financial Times oggi, toglieredalla guida del governo significa non fare al meglio l'interesse del nostro Paese, non è una questione sulle ...

Advertising

repubblica : Quirinale, Berlusconi ad Arcore con Dell'Utri. I ministri di Fi inferociti con Tajani [di Emanuele Lauria] - zazoomblog : Quirinale Tajani: “Draghi premier è il miglior garante dell’unità nazionale. Questo esecutivo deve arrivare a fine… - GustoH24 : Quirinale, Tajani “Da noi nomi d’area, il resto si vedrà dopo” - iconanews : Quirinale: Tajani, solo Draghi garantisce unità nazionale - mariomariov1 : RT @mariomariov1: @Antonio_Tajani @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni per non fare una brutta fine votate @draghi al @Quirinale e concordate u… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Tajani

La Repubblica

ROMA. Parte oggi alle 15 la corsa al Colle per eleggere il tredicesimo presidente della storia Repubblicana. Elezione in piena pandemia, che costringerà a misure di sicurezza straordinarie, compresa ...Lo ha detto il coordinatore di Fi Antonioarrivando alla Camera a chi gli chiede se a suo giudizio Draghi debba restare a palazzo Chigi. .Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 12.02 - «Comunque vada, noi sosterremo il ritorno alle urne anche perché il mandato di Draghi, a ...«Ho parlato con Salvini e Meloni. centrodestra farà sue proposte, unica cosa che non possiamo accettare è che si sostenga un principio secondo ...