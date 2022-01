Quirinale, prima votazione. Mattarella, Casini, Draghi: ecco i risultati (Di lunedì 24 gennaio 2022) Primo giorno, primo scrutinio. Con un sistema di voto inedito rispetto alle precedenti elezioni del Presidente della Repubblica, causa coronavirus, si è chiusa in serata la prima chiama dei 1.009 grandi elettori. Senatori a vita, deputati, senatori e delegati regionali hanno espresso la loro preferenza. Serviva la maggioranza dei due terzi (672 voti, a causa del decesso di un deputato) per chiudere oggi la partita del Quirinale, risultato che non è stato raggiunto come da pronostico. Le schede nulle (e Lotito) Non sono mancate, come da tradizione, schede bianche e indicazioni fantasiose. Dall’urna sono usciti i nomi di Elisabetta Belloni, capo del Dis, Alberto Angela, Antonio Tajani, Umberto Bossi, Paolo Maddalena e tanti altri. Tra cui Giuseppe Cruciani, Bruno Vespa e Claudio Lotito. Quirinale, i risultati del primo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Primo giorno, primo scrutinio. Con un sistema di voto inedito rispetto alle precedenti elezioni del Presidente della Repubblica, causa coronavirus, si è chiusa in serata lachiama dei 1.009 grandi elettori. Senatori a vita, deputati, senatori e delegati regionali hanno espresso la loro preferenza. Serviva la maggioranza dei due terzi (672 voti, a causa del decesso di un deputato) per chiudere oggi la partita del, risultato che non è stato raggiunto come da pronostico. Le schede nulle (e Lotito) Non sono mancate, come da tradizione, schede bianche e indicazioni fantasiose. Dall’urna sono usciti i nomi di Elisabetta Belloni, capo del Dis, Alberto Angela, Antonio Tajani, Umberto Bossi, Paolo Maddalena e tanti altri. Tra cui Giuseppe Cruciani, Bruno Vespa e Claudio Lotito., idel primo ...

