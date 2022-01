Pechino 2022, Malagò: “Sofia Goggia farà l’impossibile per provarci” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Stavo vedendo la gara, è stato un momento surreale”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato da Il Messaggero, ha parlato dell’infortunio di Sofia Goggia durante il super-G di Cortina d’Ampezzo a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino. “Nella mente si sono affollati tanti pensieri, i pochi giorni che ci separano da Pechino, gli infortuni precedenti, il conto aperto con il destino – aggiunge -. La vita, lo sport sono così. Sofia lo sa bene, va sempre al massimo e conosce le insidie che si nascondono, dentro e fuori dalla pista. Incarna alla perfezione lo spirito e i valori del nostro movimento, non si arrende facilmente. Sono sicuro che farà l’impossibile per provarci, per stupirci ancora. È stata ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Stavo vedendo la gara, è stato un momento surreale”. Il presidente del Coni Giovanni, intervistato da Il Messaggero, ha parlato dell’infortunio didurante il super-G di Cortina d’Ampezzo a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di. “Nella mente si sono affollati tanti pensieri, i pochi giorni che ci separano da, gli infortuni precedenti, il conto aperto con il destino – aggiunge -. La vita, lo sport sono così.lo sa bene, va sempre al massimo e conosce le insidie che si nascondono, dentro e fuori dalla pista. Incarna alla perfezione lo spirito e i valori del nostro movimento, non si arrende facilmente. Sono sicuro cheper, per stupirci ancora. È stata ...

