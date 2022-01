Oggi in Aula va in scena “Carnage”. Tutti contro tutti, in attesa del nome che non c’è (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sul Quirinale per ora è un gioco al massacro. “Carnage”, ricordate il film di Roman Polanski? Ecco, quello. In quel film, che era poi tratto da una fortunata commedia di Yasmina Reza portata anche nei teatri italiani, due coppie si incontrano per chiarire civilmente una questione (i figli avevano fatto a botte) e minuto dopo minuto, come attratti in un vortice di guerra umana, litigano tra di loro e all’interno delle due coppie, in un tutti contro tutti dove la ragione non è di nessuno e nemmeno il torto. Questa è la commedia che dovrebbero mettere in scena Oggi a Montecitorio, dove si apre senza solennità e senza concordia la sarabanda delle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, perfetto esempio di teatro nel teatro: in ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sul Quirinale per ora è un gioco al massacro. “”, ricordate il film di Roman Polanski? Ecco, quello. In quel film, che era poi tratto da una fortunata commedia di Yasmina Reza portata anche nei teatri italiani, due coppie si incontrano per chiarire civilmente una questione (i figli avevano fatto a botte) e minuto dopo minuto, come attratti in un vortice di guerra umana, litigano tra di loro e all’interno delle due coppie, in undove la ragione non è di nessuno e nemmeno il torto. Questa è la commedia che dovrebbero mettere ina Montecitorio, dove si apre senza solennità e senza concordia la sarabanda delle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, perfetto esempio di teatro nel teatro: in ...

