La truffa dei tamponi per ottenere il Green pass, indagati un farmacista e tre insegnanti a Udine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non solo non volevano vaccinarsi, ma non si sottoponevano neanche al tampone per ottenere il Green pass che comunque riuscivano ad avere grazie alla complicità di un farmacista. Sono quattro gli indagati per falso e truffa aggravata nell'ambito di un'indagine del Nas dei Carabinieri di Udine. I militari dell'Arma hanno scoperto che tre insegnanti che ottenevano il certificato verde da tampone, fondamentale per poter entrare in classe, senza tuttavia mai sottoporsi ad alcuna verifica. Al termine di una prima fase delle indagini, iniziate a novembre, coordinate dalla Procura di Udine, sono state eseguiti cinque decreti di perquisizione nei confronti dei quattro indagati. Le perquisizioni hanno riguardato l'attività e la ...

