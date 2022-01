Controlli sul territorio telesino: 4 arresti per furto in abitazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAmorosi (Bn) – In Amorosi, sulla S.S. Fondo Valle Isclero, nel nottata del 21 gennaio 2022 i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita, nel corso di un articolato e vasto servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in appartamento e presso i cantieri in atto nella Valle Telesina per la realizzazione della TAV, hanno proceduto al controllo di quattro persone, tre uomini e una donna, successivamente tratte in arresto poiché ritenute responsabili di furti in abitazione. Nel corso della perquisizione veicolare, gli stessi venivano trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso, cappellini in lana, motoseghe, monili in oro ed argento e bottiglie di liquore, detenuti all’interno del portabagagli dell’autovettura in loro uso. Infatti, immediati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAmorosi (Bn) – In Amorosi, sulla S.S. Fondo Valle Isclero, nel nottata del 21 gennaio 2022 i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita, nel corso di un articolato e vasto servizio di controllo straordinario del, finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in appartamento e presso i cantieri in atto nella Valle Telesina per la realizzazione della TAV, hanno proceduto al controllo di quattro persone, tre uomini e una donna, successivamente tratte in arresto poiché ritenute responsabili di furti in. Nel corso della perquisizione veicolare, gli stessi venivano trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso, cappellini in lana, motoseghe, monili in oro ed argento e bottiglie di liquore, detenuti all’interno del portabagagli dell’autovettura in loro uso. Infatti, immediati ...

ConfartRA : #Sicurezza #alimentare: modifica delle norme per il #finanziamento dei #controlli ufficiali. #Autodichiarazione da… - anteprima24 : ** #Controlli sul territorio telesino: 4 #Arresti per furto in #Abitazione ** - FF_AAediPolizia : RT @Viminale: #COVID19: controlli del #23gennaio relativi alle nuove misure sul possesso del #Greenpass. Verifiche su: ?87.195 persone, 1… - maximilian1971 : @gloquenzi @ValterBarosso Questo vuol dire che giustifichi l'assenza di controlli di sicurezza sul posto di lavoro… - nicossigeno : RT @Willhel77324546: Nel #2021 ci sono stati 1404 #MortiSulLavoro. Cosa hanno fatto i vari #governi negli ultimi anni per migliorare questa… -