Balotelli torna in azzurro dopo 3 anni

AGI - Via la maglia, posa da culturista, muscoli d'acciaio in mondovisione: l'esultanza di 'Super Mariò diventa virale sui social. La nazionale, partita da outsider, 'volà e la doppietta contro la Germania vale la finale per la squadra di Prandelli agli Europei del 2012. è il momento più felice della carriera in azzurro di Mario Balotelli che torna di nuovo in azzurro dopo tre anni dall'ultima volta. L'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City è stato infatti convocato da Roberto Mancini - che lo ha aveva già allenato sia all'Inter sia al Manchester City - per lo stage di tre giorni a Coverciano in vista dei play off per i mondiali di fine marzo. Una chance da non perdere per il calciatore di 31 anni - in passato al centro delle cronache sportive e non - che sta ...

