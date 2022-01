Amsterdam, uomo in volo nel carrello di un aereo per 11 ore: all'arrivo era congelato ma vivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dal Sud Africa all'Olanda nascosto nel carrello di un aereo è sopravvissuto a 11 ore di volo. Un uomo è stato scoperto domenica mattina all'aeroporto Schiphol di Amsterdam nascosto nella ruota ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dal Sud Africa all'Olanda nascosto neldi unè sopravvissuto a 11 ore di. Unè stato scoperto domenica mattina all'aeroporto Schiphol dinascosto nella ruota ...

Advertising

FlyEuropeTV : Sopravvive a un volo di 10 ore nascosto nel carrello dell'aereo/ A 60 gradi sottozero Un uomo è sopravvissuto a un… - bedel1945 : Sopravvive al volo Johannesburg-Amsterdam nel carrello di atterraggio Un uomo è stato trovato vivo dopo che un Boe… - Italia_Notizie : Sopravvissuto a un volo di dieci ore nascosto nel carrello di un aereo partito dall’Africa: trovato ad Amsterdam - Segnale_Orario : RT @RSInews: Vola per 11 ore nel carrello dell'aereo - La polizia militare olandese ha trovato l'uomo vivo e lo ha portato in Ospedale - Il… - jos_90 : RT @RSInews: Vola per 11 ore nel carrello dell'aereo - La polizia militare olandese ha trovato l'uomo vivo e lo ha portato in Ospedale - Il… -