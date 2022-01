Sulla Streif è doppietta svizzera: Feuz batte Odermatt. Azzurri lontani (Di domenica 23 gennaio 2022) E' doppietta svizzera Sulla Streif. Dopo i due successi dell'anno scorso, è ancora Beat Feuz a domare la discesa di Kitzbuehel (in 1'56'58). E alle sue spalle, a 20/100 (sono 5,96 metri di ritardo), c'... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) E'. Dopo i due successi dell'anno scorso, è ancora Beata domare la discesa di Kitzbuehel (in 1'56'58). E alle sue spalle, a 20/100 (sono 5,96 metri di ritardo), c'...

Advertising

ItaliaTeam_it : Tempo di Kitzbuehel per Dominik Paris. Per il fuoriclasse della velocità sono quattro i successi ottenuti sulla Str… - CdT_Online : Il bernese precede il nidvaldese e conquista per la terza volta in carriera la discesa di Kitzbühel - agatasun : RT @RSIsport: ?????? Kitzbühel si tinge di rossocrociato: Beat Feuz vince per la terza volta la discesa sulla Streif davanti a Marco Odermatt!… - FrancescoDondi : La bellezza di scendere a tutta velocità sulla Streif. Coraggiosi questi ragazzi ed emozionante vederli #Kitzbühel #sci #Streif - RSIsport : ?????? Kitzbühel si tinge di rossocrociato: Beat Feuz vince per la terza volta la discesa sulla Streif davanti a Marco… -