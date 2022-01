Quirinale, Salvini sente Berlusconi: 'Da centrodestra proposte di altissimo profilo senza veti' (Di domenica 23 gennaio 2022) C'è fermento del centrodestra alla vigilia della prima giornata di voto per il nuovo presidente della Repubblica. Dopo il passo indietro di che ieri ha ritirato ufficialmente la sua , ora spetta all'... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) C'è fermento delalla vigilia della prima giornata di voto per il nuovo presidente della Repubblica. Dopo il passo indietro di che ieri ha ritirato ufficialmente la sua , ora spetta all'...

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano
Quirinale: Salvini, ora rosa uomini e donne di profilo 'Dopo la straordinaria generosita' di Silvio Berlusconi, il centrodestra e' al lavoro nella certezza che - nell'interesse del Paese - da ...

Quirinale, vertice del centrosinistra: 'Si ragiona su candidatura Riccardi'. Letta: 'Ruolo Draghi fondamentale' Il fondatore di Sant'Egidio deve tuttavia superare lo scoglio Salvini . Il profilo Non è un mistero che la sua impostazione nelle politiche migratorie è radicalmente divergente da quella del leader ...

Quirinale, stallo nel centrodestra. Salvini: "C'è rosa e no veti"
Quirinale, Salvini sente Berlusconi ROMA – Una telefonata lunga e cordiale quella intercorsa poco fa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega ha ribadito al Cavaliere il ringraziamento e la stima per quanto ha annun ...

Quirinale, Renzi: "Draghi può farcela ma solo con un accordo politico" "Si tratta di trovare un candidato che vada bene per sette anni che abbia un profilo filoatlantico e filoeuropeo" spiega il leader di Italia Viva ...

