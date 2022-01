**Quirinale: Presidente incompatibile con altre cariche, cosa avviene se viene eletto Draghi** (2) (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) - Proprio per l'incompatibilità prevista dall'articolo 84, in caso di elezione a Presidente della Repubblica, il premier Mario Draghi dovrebbe presentare prima del giuramento e dell'insediamento le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato ancora in carica, senza tuttavia che possa essere seguita, come avviene in caso di crisi di governo, la normale procedura con presa d'atto e invito a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti e accettazione delle dimissioni contestualmente alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio. Perciò, secondo il parere di autorevoli giuristi, con la comunicazione delle dimissioni del premier al Consiglio dei ministri, assumerebbe la supplenza il ministro anziano, Renato Brunetta, a meno che nel frattempo non venga nominato un vicePresidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) - Proprio per l'incompatibilità prevista dall'articolo 84, in caso di elezione adella Repubblica, il premier Mario Draghi dovrebbe presentare prima del giuramento e dell'insediamento le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato ancora in carica, senza tuttavia che possa essere seguita, comein caso di crisi di governo, la normale procedura con presa d'atto e invito a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti e accettazione delle dimissioni contestualmente alla nomina del nuovodel Consiglio. Perciò, secondo il parere di autorevoli giuristi, con la comunicazione delle dimissioni del premier al Consiglio dei ministri, assumerebbe la supplenza il ministro anziano, Renato Brunetta, a meno che nel frattempo non venga nominato un vicedel ...

Advertising

ilpost : Berlusconi ha rinunciato al Quirinale - Agenzia_Ansa : Anche i giovani vogliono entrare nel dibattito del momento: l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, indic… - Agenzia_Ansa : Quirinale, il centrosinistra ragiona su Andrea Riccardi come 'profilo di presidente ideale'. Chi è lo storico, ex m… - albiuno : RT @ChiodiDonatella: #CASINI AL #QUIRINALE: E NON SONO GLI SCATOLONI DI #MATTARELLA Una candidatura'democristiana' dopo il passo di lato d… - MaMaurizi9 : RT @ivocamic: GIOCHI DA PRIMA REPUBBLICA (che era comunque meglio della seconda e di tutte le altre) Quirinale: #Casini presidente…Uno che… -