Quirinale | corsa ai candidati di bandiera | si cercano nomi da bruciare per tutelare quelli veri

(Di domenica 23 gennaio 2022) «È difficile immaginare un colpo di scena prima di mercoledì», dicono dal centrosinistra. «Si decide alla quarta o alla quinta», aggiungono da centrodestra. Tra le varie indiscrezioni fatte trapelare in queste settimane, alcune spudoratamente false per cercare di sviare stampa e rivali politici, quelle che parlano di uno stallo irrisolvibile nelle prime tre chiame sembrano le più vere. Anche alla luce dell’indebolimento delle ipotesi Mario Draghi e Mattarella bis: gli unici dueche potevano sperare di raggiungere i due terzi del quorum. Così, nel breve termine, per le due grandi coalizioni del Parlamento è sorta un’urgenza: trovare deida. Sei, setteda incenerire nell’urna fino al quarto scrutinio. Parole d’ordine: «Preservare Amato e Casini» Ancora più importante della ricerca di ...

Copertura live per le all news TgCom24 e RaiNews24, fa lo stesso SkyTg24 con 'al Colle' dalle ...delle reti (da RaiPlay a MediasetPlay) ma anche sui canali Youtube della Camera e delQuindi se Draghi venisse 'obbligato' a restare a Palazzo Chigi per non infrangere il delicato equilibrio della maggioranza che sostiene il governo, come trovare la quadra per il? La ...: Berlusconi abbandona la corsa verso il Quirinale dopo giorni di ripensamenti e verifiche. Nell'imcontro con il centro destra chiede che Draghi r ...Ecco i pro e i contro di ognuno dei 12 candidati più quotati alla presidenza della Repubblica. Draghi: il premier pronto da nonno a salire di grado Per possibilità di attrarre una larga maggioranza, s ...