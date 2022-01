LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2022 in DIRETTA: allunga in testa Pidcock! (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Spinge Iserbyt: all’inizio del sesto giro è secondo, +12? da Pidcock. 15.38 Vediamo le prime cinque posizioni al termine del quarto giro: 1 Thomas Pidcock (GBR) 26:39 2 Michael Vanthourenhout (BEL) +12? 3 Lars Van der Haar (NED) +18? 4 Eli Iserbyt (BEL) +19? 5 Mees Hendrikx (NED) +27? 15.35 Terzo posto per Van der Haar, +18?. 15.32 Pidcock prova ad allungare, termina in testa il quarto giro; alle sue spalle, distante di 12? Vanthourenhout. 15.30 19esimo Jakob Dorigoni, +59?; Lorenzo Masciarelli è 40esimo, Samuele Leone 44esimo. 15.27 Cominciato il quarto giro, su 9 previsti. 15.25 Pidcock passa in testa! Iserbyt è invece sesto a +5?. 15.23 Ecco le prime cinque posizioni: 1 Quinten Hermans (BEL) 18:00 2 Lars Van der Haar (NED) +1? 3 Thomas Pidcock (GBR) ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Spinge Iserbyt: all’inizio del sesto giro è secondo, +12? da Pidcock. 15.38 Vediamo le prime cinque posizioni al termine del quarto giro: 1 Thomas Pidcock (GBR) 26:39 2 Michael Vanthourenhout (BEL) +12? 3 Lars Van der Haar (NED) +18? 4 Eli Iserbyt (BEL) +19? 5 Mees Hendrikx (NED) +27? 15.35 Terzo posto per Van der Haar, +18?. 15.32 Pidcock prova adre, termina inil quarto giro; alle sue spalle, distante di 12? Vanthourenhout. 15.30 19esimo Jakob Dorigoni, +59?; Lorenzo Masciarelli è 40esimo, Samuele Leone 44esimo. 15.27 Cominciato il quarto giro, su 9 previsti. 15.25 Pidcock passa in! Iserbyt è invece sesto a +5?. 15.23 Ecco le prime cinque posizioni: 1 Quinten Hermans (BEL) 18:00 2 Lars Van der Haar (NED) +1? 3 Thomas Pidcock (GBR) ...

