LIVE Brindisi-Virtus Bologna 23-24, Serie A basket 2022 in DIRETTA: inizio equilibrato (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-26 Pajola appoggia a canestro su assist spettacolare di Belinelli. Frank Vitucci chiama il time-out. -6’15” alla fine del primo tempo. 23-24 Nick Perkins realizza da dentro l’area. 21-24 Tripla di Chappell! Brindisi accorcia. 7’19” sul cronometro. 18-24 Canestro dalla media distanza di Sampson. 18-22 Ancora Belinelli da tre! inizio spettacolare del numero 3 della Virtus. 18-19 2/2 in lunetta per Nick Perkins. inizio SECONDO QUARTO! FINE PRIMO QUARTO! 16-19 BELINELLI DA TREEEE! Canestro spettacolare dell’azzurro a tre secondi dalla fine. 16-16 NICK PERKINS ALZA LA PALLA E GASPARDO CHIUDE CON UNA GRANDISSIMA SCHIACCIATA! Parità a 44” dalla prima sirena. 14-16 Grande palla di Nick Perkins e per Adrian è tutto facile. 12-16 Weems da sotto ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-26 Pajola appoggia a canestro su assist spettacolare di Belinelli. Frank Vitucci chiama il time-out. -6’15” alla fine del primo tempo. 23-24 Nick Perkins realizza da dentro l’area. 21-24 Tripla di Chappell!accorcia. 7’19” sul cronometro. 18-24 Canestro dalla media distanza di Sampson. 18-22 Ancora Belinelli da tre!spettacolare del numero 3 della. 18-19 2/2 in lunetta per Nick Perkins.SECONDO QUARTO! FINE PRIMO QUARTO! 16-19 BELINELLI DA TREEEE! Canestro spettacolare dell’azzurro a tre secondi dalla fine. 16-16 NICK PERKINS ALZA LA PALLA E GASPARDO CHIUDE CON UNA GRANDISSIMA SCHIACCIATA! Parità a 44” dalla prima sirena. 14-16 Grande palla di Nick Perkins e per Adrian è tutto facile. 12-16 Weems da sotto ...

