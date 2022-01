Esclusa dal governo inglese «perché musulmana»: nuova bufera su Boris Johnson dopo le accuse di una deputata conservatrice (Di domenica 23 gennaio 2022) Non bastava lo scandalo sulle feste non autorizzate in piena pandemia Covid organizzate a Downing Street dalla tarda primavera del 2020. Il nuovo guaio per Boris Johnson riguarda una deputata del suo partito, Nusrat Ghani, la quale ha denunciato di essere stata Esclusa dall’esecutivo due anni fa solo per il fatto di essere «una donna musulmana». Ad essere accusato è stato Mark Spencer, ministro capogruppo della maggioranza Tory alla Camera dei Comuni: l’uomo ha rispedito per ora l’accusa al mittente dichiarandola del tutto «falsa». January 22, 2022 La questione ha messo in subbuglio sia le opposizioni – che ora sperano di poter giocare questa carta a loro favore, minando ancora di più la carriera di BoJo – ma anche gli ambienti vicini al premier, che ora stanno chiedendo un’indagine interna. ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) Non bastava lo scandalo sulle feste non autorizzate in piena pandemia Covid organizzate a Downing Street dalla tarda primavera del 2020. Il nuovo guaio perriguarda unadel suo partito, Nusrat Ghani, la quale ha denunciato di essere statadall’esecutivo due anni fa solo per il fatto di essere «una donna». Ad essere accusato è stato Mark Spencer, ministro capogruppo della maggioranza Tory alla Camera dei Comuni: l’uomo ha rispedito per ora l’accusa al mittente dichiarandola del tutto «falsa». January 22, 2022 La questione ha messo in subbuglio sia le opposizioni – che ora sperano di poter giocare questa carta a loro favore, minando ancora di più la carriera di BoJo – ma anche gli ambienti vicini al premier, che ora stanno chiedendo un’indagine interna. ...

