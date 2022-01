Delia Duran: “Sono connessa a Soleil più che Alex” (Di domenica 23 gennaio 2022) Novità al GF tra Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo il confronto avuto con il marito Alex Belli Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 di venerdì 21 gennaio 2022, e dopo che l’attore ha fatto un post su Twitter in cui pare porre fine alla sua relazione con la modella, c’è un altro colpo di scena. Sabato sera, Durante la festa venezuelana, Delia ha preso Soleil e Manila Nazzaro e le ha abbracciate, complice il clima rilassato della serata e qualche drink. Le tre hanno iniziato a ballare, poi l’influencer ha baciato a stampo l’ex Miss Italia e Delia si è intromessa: “Date anche a me un bacio”. Pace fatta quindi tra Soleil e Manila, ma non solo. Da nemiche ad amiche è un attimo e così, tra le due rivali in amore pare ... Leggi su diredonna (Di domenica 23 gennaio 2022) Novità al GF traSorge e. Dopo il confronto avuto con il maritoBellite la puntata del Grande Fratello Vip 6 di venerdì 21 gennaio 2022, e dopo che l’attore ha fatto un post su Twitter in cui pare porre fine alla sua relazione con la modella, c’è un altro colpo di scena. Sabato sera,te la festa venezuelana,ha presoe Manila Nazzaro e le ha abbracciate, complice il clima rilassato della serata e qualche drink. Le tre hanno iniziato a ballare, poi l’influencer ha baciato a stampo l’ex Miss Italia esi è intromessa: “Date anche a me un bacio”. Pace fatta quindi trae Manila, ma non solo. Da nemiche ad amiche è un attimo e così, tra le due rivali in amore pare ...

fanpage : Delia Duran e Soleil Sorge si avvicinano nella Casa del #gfvip: ieri hanno chiacchierato in cucina mostrandosi comp… - PasqualeMarro : #DeliaDuran censurata al #Gfvip: lei svela che… - Eleonorugby53 : RT @mrsincoerenza: “Lui mi deve aiutare” Da fuori?È realmente un tweet quello che ti serve per essere “aiutata”? Sei tu che nn lo stai aiu… - PasqualeMarro : #ManilaNazzaro e Soleil: intervento di Delia Duran per… - blablabla23566 : RT @mrsincoerenza: “Lui mi deve aiutare” Da fuori?È realmente un tweet quello che ti serve per essere “aiutata”? Sei tu che nn lo stai aiu… -