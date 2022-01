Classifica Coppa del Mondo Ciclocross maschile 2021/22: Eli Iserbyt si aggiudica il trofeo per la prima volta. Vanthourenhout vince la sfida per il secondo posto (Di domenica 23 gennaio 2022) La stagione di Coppa del Mondo di Ciclocross maschile è arrivata alla sua conclusione con la gara tenutasi a Hoogerhiede, nei Paesi Bassi. Eli Iserbyt si è aggiudicato la vittoria nella Classifica generale già dopo la gara di Hulst, terzultima gara della stagione. Le due vittorie nelle due successive gare gli hanno permesso di trasformare quello che era un vantaggio già importante in un abisso, a testimonianza di un’annata in cui il belga è stato vero dominatore, centrando 7 vittorie e 4 secondi posti in 15 gare. Di seguito la Classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo 2021-2022 di Ciclocross maschile dopo la gara di Hoogerheide, nei Paesi ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) La stagione dideldiè arrivata alla sua conclusione con la gara tenutasi a Hoogerhiede, nei Paesi Bassi. Elisi èto la vittoria nellagenerale già dopo la gara di Hulst, terzultima gara della stagione. Le due vittorie nelle due successive gare gli hanno permesso di trasformare quello che era un vantaggio già importante in un abisso, a testimonianza di un’annata in cui il belga è stato vero dominatore, centrando 7 vittorie e 4 secondi posti in 15 gare. Di seguito lagenerale aggiornata delladel-2022 didopo la gara di Hoogerheide, nei Paesi ...

