Clàssica Comunitat Valenciana 2022: trionfo in volata per Giovanni Lonardi (Di domenica 23 gennaio 2022) Subito una vittoria italiana nella prima gara europea della stagione di ciclismo su strada. Nella trentanovesima edizione della Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València ad imporsi in una volata ristretta è Giovanni Lonardi, al debutto con la Eolo-Kometa e al primo successo della carriera. Fuga molto corposa nella prima parte di gara, quella più mossa dei 175 chilometri da La Nucia a Valencia. All'attacco Dujardin, Jousseaume, Azparren, Sanchez, Garcia González, Alex Jaime, Adria, Sevilla, Townsed, Madrazo, Young e gli azzurri Filippo Zana ed Alessandro Verre. Il plotone però non ha lasciato troppo spazio e sotto l'impulso delle squadre dei velocisti è andato a riprendere gli ultimi coraggiosi a circa 10 chilometri dall'arrivo. volata molto concitata, ...

