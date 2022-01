Australian Open 2022, Rafael Nadal diventa il favorito per un posto in finale con l’eliminazione di Alexander Zverev (Di domenica 23 gennaio 2022) Si sa che il tennis è lo sport del diavolo che può costantemente regalare sorprese in ogni partita. Ed anche oggi è successo nell’Australian Open 2022, con la parte alta del tabellone maschile che ha perso il favorito principale per un posto in finale. Alexander Zverev, che con la mancata partecipazione di Novak Djokovic aveva cuciti addosso i panni dell’uomo da battere per un posto in finale, è stato eliminato in mattinata da Denis Shapovalov in un match sottotono. Ora il favorito per giocarsi il trofeo diventa Rafa Nadal, almeno per blasone. Il mancino di Manacor è rientrato bene dal periodo di stop che lo ha tenuto ai box per quasi tutta la seconda parte del 2021. ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Si sa che il tennis è lo sport del diavolo che può costantemente regalare sorprese in ogni partita. Ed anche oggi è successo nell’, con la parte alta del tabellone maschile che ha perso ilprincipale per unin, che con la mancata partecipazione di Novak Djokovic aveva cuciti addosso i panni dell’uomo da battere per unin, è stato eliminato in mattinata da Denis Shapovalov in un match sottotono. Ora ilper giocarsi il trofeoRafa, almeno per blasone. Il mancino di Manacor è rientrato bene dal periodo di stop che lo ha tenuto ai box per quasi tutta la seconda parte del 2021. ...

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : ALÉ JANNIK! ?? Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open, il giapponese Taro Daniel superato in quattro set!… - bonagjergji1 : RT @Eurosport_IT: Solo Roger Federer ha fatto meglio del maiorchino agli Australian Open: lo svizzero è approdato ai quarti di finale in 15… - OA_Sport : #AusOpen Con Zverev eliminato, Rafa Nadal può puntare alla finale -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open, Fognini e Bolelli nei quarti del torneo di doppio Vittoria con brivido per Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi del doppio agli Australian Open . Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, hanno eliminato per 3 - 6 ,7 - 6, 6 - 3 dopo una battaglia di oltre due ore e ...

Australian Open 2022, Denis Shapovalov elimina Alexander Zverev in tre set! Nel secondo parziale il tedesco è costretto a rimontare dallo 0 - 2, ma trova prima l'aggancio sul 2 - 2 e poi l'allungo col break nell'ottavo gioco che lo manda a servire per il set avanti 5 - 3. ...

Australian Open, Tiley (direttore torneo): "Djokovic non farà causa a Tennis Australia e tornerà nel 2023" Eurosport IT Chi è Alex De Minaur, l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open. Si conoscono dalle NextGen… Domani, non prima delle 04.30 del mattino italiano, Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur per il suo primo ottavo di finale negli Australian Open. L'altoatesino, dopo aver battuto con qualche patema ...

Australian Open 2022: vola Nadal, Shapovalov fa fuori Zverev Il maiorchino elimina Mannarino ed affronterà nei quarti il canadese che ha approfittato di una giornata no del campione delle Finals: la testa di serie numero tre cede in tre set.

