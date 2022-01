Audi - Rinnovata la partnership con Cortina dAmpezzo e la FISI

(Di domenica 23 gennaio 2022) In attesa della bandiera con i cinque anelli, che sventolerà sulle montagne del Cadore nel 2026 in occasione dei Giochi Olimpici invernali, sucampeggiano i quattro anelli dell'. La Casa ha infatti rinnovato lacon la località ampezzana che mira supportare le attività sportive e a valorizzare il territorio. E nel weekend in cui qui si è disputata la Coppa del Mondo di Sci femminile, di cui è title sponsor, l'ha confermato anche il proprio supporto alla, la Federazione Italiana Sport Invernali, consegnando tre vetture ad altrettante atlete della squadra azzurra. Sofia Goggia, protagonista di una spettacolare vittoria nella discesa libera di sabato e purtroppo anche di un infortunio nella gara di SuperG di domenica, ha ricevuto una RS6 Avant, mentre a Federica Brignone e ...

La Casa ha confermato il supporto alla squadra azzurra consegnando tre vetture a Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino e prosegue nell'impegno sul territorio per favorire la mobilità elettri ...
CORTINA - È una partnership dedicata alla sportività e alla valorizzazione del territorio, quella confermata tra Audi e Cortina, località che proprio in questi giorni ospita ...