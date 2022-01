ATTENZIONE ai PAGAMENTI AUTOMATICI su PAYPAL : potrebbero PRENDERVI SOLDI senza alcun avviso (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ buona norma controllare spesso i PAGAMENTI AUTOMATICI presenti nel vostro conto PAYPAL. Sempre più persone fanno acquisti utilizzando questo ottimo strumento di pagamento online, tuttavia pochi sanno che molti di questi acquisti attivano in automatico il loro rinnovo senza che il proprietario del conto ne sia consapevole. Ecco perchè è buona norma controllare spesso i PAGAMENTI previsti per disattivare quelli non voluti. Per procedere al controllo eseguire il login su PAYPAL click qui ed una volta entrati fare click sul link che vi forniamo https://www.PAYPAL.com/it/cgi-bin/webscr?cmd= manage-paylist Questa pagina vi permette di selezionare un filtro “ATTIVO” per vedere i PAGAMENTI ricorrenti che sono attivati sul vostro conto. Alla voce ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ buona norma controllare spesso ipresenti nel vostro conto. Sempre più persone fanno acquisti utilizzando questo ottimo strumento di pagamento online, tuttavia pochi sanno che molti di questi acquisti attivano in automatico il loro rinnovoche il proprietario del conto ne sia consapevole. Ecco perchè è buona norma controllare spesso iprevisti per disattivare quelli non voluti. Per procedere al controllo eseguire il login suclick qui ed una volta entrati fare click sul link che vi forniamo https://www..com/it/cgi-bin/webscr?cmd= manage-paylist Questa pagina vi permette di selezionare un filtro “ATTIVO” per vedere iricorrenti che sono attivati sul vostro conto. Alla voce ...

