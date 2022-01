Amici 21: le maglie del Serale arrivano in studio, Rea eliminata (Di domenica 23 gennaio 2022) Maria De Filippi ha aperto la nuova puntata di Amici andata in onda oggi, 23 gennaio, mostrando le maglie dorate per accedere al Serale. I giovani talenti della scuola di Canale 5, infatti, continuano a mettersi in sfida da settimane, tra eliminazioni e nuovi ingressi. La corsa al Serale è però ormai quasi finita. Tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 23 gennaio 2022) Maria De Filippi ha aperto la nuova puntata diandata in onda oggi, 23 gennaio, mostrando ledorate per accedere al. I giovani talenti della scuola di Canale 5, infatti, continuano a mettersi in sfida da settimane, tra eliminazioni e nuovi ingressi. La corsa alè però ormai quasi finita. Tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

hugmelanaa : RT @heythereelena: Le maglie dorate sono brutte ma non dimentichiamo l'orrore dei pigiamini di amici 17 #amici21 - iamlox_ : RT @heythereelena: Le maglie dorate sono brutte ma non dimentichiamo l'orrore dei pigiamini di amici 17 #amici21 - marti1696 : RT @heythereelena: Le maglie dorate sono brutte ma non dimentichiamo l'orrore dei pigiamini di amici 17 #amici21 - ironstarvk : RT @heythereelena: Le maglie dorate sono brutte ma non dimentichiamo l'orrore dei pigiamini di amici 17 #amici21 - Giorgia12719677 : RT @heythereelena: Le maglie dorate sono brutte ma non dimentichiamo l'orrore dei pigiamini di amici 17 #amici21 -