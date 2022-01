Serena Deeb | “A breve la AEW aggiungerà due fortissime wrestler al roster”

(Di sabato 22 gennaio 2022) La All Elite Wrestling sta provando in questo 2022 a migliorare ancora la qualità de proprio. Tony Khan ha rivelato qualche settimana fa che quest’anno verranno assunti deitotalmente “Elite” e funzionali agli show. Gli ha fatto ecoche, ospite in un podcast, ha parlato del prossimo arrivo di duenel. Non ha fatto nomi, ma secondo alcuni rumors si riferiva a due tra Toni Storm, Marina Shafir (già vista a Dark), Ember Moon e Mia Yim. Le parole di“Siamo in crescita, vogliamo fare sempre meglio. Ora ho un doppio ruolo, sono siache coach, dunque voglio che la categoria femminile faccia un gran salto di qualità. Non posso dire i loro ...

... ma per riuscirci dovrà prima sconfiggere una rivale insidiosa: una delle wrestler più esperte e tecniche in circolazione, l'ex campionessa NWA. Nel prossimo Dynamite, anche il Casino ...