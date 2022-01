Sci alpino oggi, Slalom Kitzbuehel e Discesa Cortina d’Ampezzo 2022: orari, tv, programma, startlist, streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino si appresta a vivere un’altra giornata ricca di emozioni. Il settore maschile sarà impegnato tra i pali snodabili in quel di Kitzbuehel mentre le donne affronteranno le porte larghe dell’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Lo Slalom rimane una delle discipline più incerte della stagione come sottolinea la classifica di specialità: ben tredici atleti sono racchiusi in meno di 100 punti e tra questi spicca il Campione Olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli, distanziato di 26 lunghezze dal norvegese Sebastian Foss-Solevaag. L’emiliano è tornato sul podio a Wengen a sei anni di distanza dall’ultima volta e sta convincendo tutti con la sua ritrovata competitività. In chiave Italia vedremo al cancelletto di partenza di Kitzbuehel anche Alex ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scisi appresta a vivere un’altra giornata ricca di emozioni. Il settore maschile sarà impegnato tra i pali snodabili in quel dimentre le donne affronteranno le porte larghe dell’Olympia delle Tofane a. Lorimane una delle discipline più incerte della stagione come sottolinea la classifica di specialità: ben tredici atleti sono racchiusi in meno di 100 punti e tra questi spicca il Campione Olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli, distanziato di 26 lunghezze dal norvegese Sebastian Foss-Solevaag. L’emiliano è tornato sul podio a Wengen a sei anni di distanza dall’ultima volta e sta convincendo tutti con la sua ritrovata competitività. In chiave Italia vedremo al cancelletto di partenza dianche Alex ...

Advertising

GDF : Sport invernali di sci alpino paralimpico. Ai Campionati Mondiali #Hafjell (Norvegia), Giacomo Bertagnolli,… - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - zazoomblog : Sabato Rai Sport 22 Gennaio 2022 diretta Sci Alpino Cortina - Kitzbuhel Volley Serie C - #Sabato #Sport #Gennaio… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino slalom maschile Kitzbuehel 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #slalom #maschile… - zazoomblog : Sci alpino super-G femminile Cortina d’Ampezzo 2022 domani in tv: programma orari e diretta streaming - #alpino… -