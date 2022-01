Quimper Challenger | in tabellone Agamenone

Advertising

livetennisit : Challenger Quimper: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri al via tra Md e Quali - livetennisit : Challenger Quimper, Columbus e Santa Cruz: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Quimper Challenger

SPORTFACE.IT

A partire daldi, in programma dal 24 gennaio, infatti, norme chiare: nessun tennista non vaccinato potrà metter piede sui campi da gioco transalpini. Regola che quindi sarà valida ...La programmazione prevede a gennaio i tredi Forlì e. Chi ha cambiato team in vista del 2022 è invece Stefano Travaglia (n.78), che è tornato da ottobre a Foligno, alla Tennis ...«I giocatori non vaccinati non potranno partecipare ai tornei in Francia. Gli atleti dovranno aver completato il ciclo vaccinale per poter gareggiare o avere un certificato medico che li esenta dalla ...