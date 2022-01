Pelé: nuovo allarme, tumore colon sarebbe diffuso in altri organi (Di sabato 22 gennaio 2022) Questa settimana, O Rei è stato sottoposto a un ciclo di chemioterapia a causa di un cancro al colon, diagnosticato nello scorso settembre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 gennaio 2022) Questa settimana, O Rei è stato sottoposto a un ciclo di chemioterapia a causa di un cancro al, diagnosticato nello scorso settembre L'articolo proviene da Firenze Post.

