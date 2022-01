Milan | l’allenatore delle giovanili dello Sporting | «Leao può fare anche 15»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 gennaio 2022)Fernandes ha parlato dell’esplosione aldiIntervistato da La GazzettaSport, Tiago Fernandes, allenatoregiovaniLisbona ai tempi di, ha speso queste parole sul talento portoghese: CESSIONE – «Il club voleva liberarsene. Era poco aggressivo, svogliato, così lo presi sotto la mia ala. Vi racconto un episodio. Eravamo al check in, pronti per andare a Cape Town in tournée, ma al momento dell’imbarcosi accorge di aver dimenticato il passaporto. Noi increduli. Avrei voluto tirargli due schiaffi”. Com’è finita? “È rimasto un giorno lì da solo!». SUI GOAL CHE POTREBBE ...