Luca Argentero | chi è la moglie Cristina Marino | “Quando l’ho conosciuto era sposato”

Cristina Marino, moglie dell'attore Luca Argentero, è originaria di Milano, dove nasce nel 1991 da papà siciliano e mamma pugliese, lavora come attrice e modella ed è sposata da un anno con Argentero con il quale condivide anche una figlia, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020. Cristina inizia a lavorare molto presto come attrice, debutta al cinema nel 2009 a soli 14 anni con "Amore 14" di Federico Moccia e, allo stesso tempo, frequenta anche l'Accademia Carcano di Milano dove studia danza. Successivamente recita nella serie di Rai 1 "Casa e Bottega" e nel film "Vacanze ai Caraibi" con Christian De Sica e inizia a sfilare anche sulle passerelle di tutta Italia

