L’incredibile storia dell’uomo disabile di Tonga: alla deriva per un giorno dopo lo tsunami (Di sabato 22 gennaio 2022) È ormai da una settimana che a tenere banco tra le notizie estere di tutto il mondo c’è l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a Tonga e il conseguente tsunami che ha colpito, secondo il governo del regno, l’84% delle circa 105mila persone che abitano nell’arcipelago del Pacifico. dopo aver in parte ripristinato le vie di comunicazione, danneggiate dal disastro ambientale, al momento le priorità sono le forniture di cibo e di acqua alla popolazione, oltre che i soccorsi alle persone delle isole più lontane, ancora in parte isolate. Le immagini aeree del disastro di Tonga dopo l’eruzione del vulcano sottomarino Tra queste, c’è anche un uomo, spazzato via dall’inondazione e andato alla deriva, che per cercare di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 22 gennaio 2022) È ormai da una settimana che a tenere banco tra le notizie estere di tutto il mondo c’è l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Hunga Ha’apai ae il conseguenteche ha colpito, secondo il governo del regno, l’84% delle circa 105mila persone che abitano nell’arcipelago del Pacifico.aver in parte ripristinato le vie di comunicazione, danneggiate dal disastro ambientale, al momento le priorità sono le forniture di cibo e di acquapopolazione, oltre che i soccorsi alle persone delle isole più lontane, ancora in parte isolate. Le immagini aeree del disastro dil’eruzione del vulcano sottomarino Tra queste, c’è anche un uomo, spazzato via dall’inondazione e andato, che per cercare di ...

