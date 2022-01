La Truman nell’Artico, le flotte russe in giro per l’Europa (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo le informazioni pubblicate dalla Missione statunitense presso la Nato mercoledì, una grande esercitazione tra gli alleati è prevista nelle acque del Circolo Polare Artico all’inizio di marzo. Si chiamerà “Cold Response” e vi prenderà parte la portaerei di classe Nimitz “USS Harry Truman”, CVN-75 – la nave ammiraglia del Carrier Strike Group 10 dopo la caduta dell’Unione Sovietica è stata tra quelle acque solo due volte, la prima nel 2018. Sono manovre che confermano quanto sia centrale l’interessamento di Stati Uniti e alleati Nato (ossia europei) a quel quadrante che sta diventando sempre più strategico perché lo scioglimento dei ghiacci – causato dal Global Warming – vi aprirà rotte commerciali efficaci, la possibilità dello sfruttamento delle risorse e il passaggio di cavi sottomarini per le telecomunicazioni. Recentemente cavi in fibra ottica della Space ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo le informazioni pubblicate dalla Missione statunitense presso la Nato mercoledì, una grande esercitazione tra gli alleati è prevista nelle acque del Circolo Polare Artico all’inizio di marzo. Si chiamerà “Cold Response” e vi prenderà parte la portaerei di classe Nimitz “USS Harry”, CVN-75 – la nave ammiraglia del Carrier Strike Group 10 dopo la caduta dell’Unione Sovietica è stata tra quelle acque solo due volte, la prima nel 2018. Sono manovre che confermano quanto sia centrale l’interessamento di Stati Uniti e alleati Nato (ossia europei) a quel quadrante che sta diventando sempre più strategico perché lo scioglimento dei ghiacci – causato dal Global Warming – vi aprirà rotte commerciali efficaci, la possibilità dello sfruttamento delle risorse e il passaggio di cavi sottomarini per le telecomunicazioni. Recentemente cavi in fibra ottica della Space ...

