Inzaghi cambia un uomo per reparto: così l'Inter sfida il Venezia (Di sabato 22 gennaio 2022) Nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A, l'Inter riceve il Venezia a San Siro. Rispetto all'ultima gara di campionato contro l'Atalanta, moderato turnover per Simone Inzaghi: ecco la probabile ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) Nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A, l'riceve ila San Siro. Rispetto all'ultima gara di campionato contro l'Atalanta, moderato turnover per Simone: ecco la probabile ...

Advertising

infoitsport : VIDEO / Inzaghi cambia un uomo per reparto: così l'Inter sfida il Venezia - viradonadesgra : @InterCM16 1 mese con 3 opzioni in attacco. 'Ah ma Sensi può fare se Inzaghi cambia sistema'. Cambiare una cosa che… - news24_inter : #Sensi non cambia idea malgrado il pressing di #Inzaghi ?? - Matador1337 : Il gol impressiona la mente, ma poi ci sono i numeri ed è il caso di ricordarseli. Poi magari Inzaghi cambia comple… - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ?? Le pagelle di #InterEmpoli ?? #Sanchez incanta ?? #Bajrami cambia il match ?? Jolly #Sensi -