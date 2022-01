Inter-Venezia 2-1 | decide gol di Dzeko al 90?

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’batte il2-1 nell’anticipo della 23esima giornata della Serie A. I nerazzurri consolidano il primo posto in classifica salendo a 53 punti e tentando l’allungo sul Milan, ora lontano 5 punti. Ilrimane a quota 18, con 2 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. I veneti, con una rosa decimata dal covid, passano in vantaggio al 19? con il colpo di testa di Henry. L’pareggia al 40? con Barella, che ribadisce in rete il pallone respinto dal portiere lagunare Lezzerini dopo una conclusione di Perisic, al termine di un’azione caratterizzata da un presunto fallo disu Modolo. Il centravanti sloveno risolve il match al 90? con un imperioso colpo di testa: 2-1,avanti tutta. Funweek.

DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): EQUILIBRIO A SAN SIRO Stiamo entrando nel rush finale die il risultato live è sempre di 1 - 1 . Mancano circa dieci minuti, più recupero, al termine del ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. INZAGHI 6 - Per la prima volta la sua Inter non dà mai l'idea di poter sovrastare l'avversario, il Venezia è ordinato in campo e i suoi faticano a trovare soluzioni. Lui stesso dalla panchina non ...