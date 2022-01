Gli Usa consegnano primo carico di armi all'Ucraina. Cresce timore invasione russa (Di sabato 22 gennaio 2022) Circa 90 tonnellate di materiali sono sbarcate ieri sera da un aereo cargo. Truppe di mosca sono schierate lungo il confine. La Germania prepara l'evacuazione della sua ambasciata Leggi su tg.la7 (Di sabato 22 gennaio 2022) Circa 90 tonnellate di materiali sono sbarcate ieri sera da un aereo cargo. Truppe di mosca sono schierate lungo il confine. La Germania prepara l'evacuazione della sua ambasciata

Advertising

Agenzia_Ansa : Vertice sull'Ucraina a Berlino, gli Usa invieranno armi. Washington ha approvato la richiesta dei Paesi baltici. Jo… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti Usa hanno informazioni secondo cui la Russia ha preposizionato un gruppo di operativi per condurre… - marcodimaio : Attacchi informatici in #Ucraina e fallimento dei colloqui tra #Russia, #Nato e USA non fanno ben sperare. Va evita… - BandyCrash : RT @christian_fsi: Gli USA vogliono la #Nato al confine russo. I russi schierano l'esercito. Cosa potrebbe mai andare storto? - m_emmanuele : RT @christian_fsi: Gli USA vogliono la #Nato al confine russo. I russi schierano l'esercito. Cosa potrebbe mai andare storto? -