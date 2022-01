Fonio punta al bersaglio grosso ad Antalya

Leggi su federtennis

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il 23enne di Novara si aggiudica il derby tricolore con Galoppini nel 15mila dollari turco e va a caccia del 4° titolo in carriera affrontando il rumeno Cretu. Stop in semifinale al Cairo per Bonadio, più tardo in campo nella finale del doppio