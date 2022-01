Congedo parentale Covid prorogato fino al 31 marzo per genitori con figli positivi o in Dad. Le info utili (Di sabato 22 gennaio 2022) Proroga fino al 31 marzo 2022 per il Congedo parentale Covid per genitori lavoratori con figli positivi, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. La domanda per richiederlo è attiva nel portale dell’Inps. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 gennaio 2022) Prorogaal 312022 per ilperlavoratori con, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. La domanda per richiederlo è attiva nel portale dell’Inps. L'articolo .

