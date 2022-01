Affari Tuoi 2022, Amadeus conduce con la moglie Giovanna Civitillo: quando va in onda, orario e anticipazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Affari Tuoi 2022: ecco le novità! A condurre lo show del sabato sera sarà proprio Amadeus. Il presentatore quest’anno sarà anche alla guida del Festival di Sanremo, per la terza volta nella sua carriera, ma non intende fermarsi. Infatti lo ritroveremo anche su Affari Tuoi formato famiglia, il nuovo format di un programma che ha catturato per anni i telespettatori di Rai1. Lo scorso anno lo show era stato affidato a Carlo Conti mentre per il 2022 è previsto proprio Amadeus. Leggi anche: Sanremo 2022, quanto guadagna Amadeus al Festival: importo stipendio direttore artistico e conduttore Affari Tuoi 2022: ecco tutte le novità Ma Amadeus non sarà solo: al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022): ecco le novità! A condurre lo show del sabato sera sarà proprio. Il presentatore quest’anno sarà anche alla guida del Festival di Sanremo, per la terza volta nella sua carriera, ma non intende fermarsi. Infatti lo ritroveremo anche suformato famiglia, il nuovo format di un programma che ha catturato per anni i telespettatori di Rai1. Lo scorso anno lo show era stato affidato a Carlo Conti mentre per ilè previsto proprio. Leggi anche: Sanremo, quanto guadagnaal Festival: importo stipendio direttore artistico e conduttore: ecco tutte le novità Manon sarà solo: al ...

Advertising

CorriereCitta : Affari Tuoi 2022, Amadeus conduce con la moglie Giovanna Civitillo: quando va in onda, orario e anticipazioni - MfsLouis91 : @marxhemmo96 @l0uvst91 affari tuoi questi. io non parlo di F, non ne avrei il motivo, io seguo Louis non un bambino… - la_bolda : @PetuffoTanker @Gaiagioialiber1 Fatti gli affari tuoi! - MikelaPhoenix : Male #jessvip MALE! Non hai capito NIENTE allora! Ti devi fare gli affari tuoi su quei due!!! #jeru - SipariodiPerle : @stanzaselvaggia Chi sei tu?Controlli lo stato vaccinale della gente?non sono affari tuoi se è vax,non vax,esentata… -