Ucraina | Blinken - Lavrov a Ginevra per spegnere miccia conflitto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Appuntamento per oggi a. Dopo un intenso valzer di colloqui in Europa, Mosca e Washington riprovano a disinnescare la minaccia di un nuovoin. Atteso per oggi un faccia a ...

'Tutto quello che stiamo facendo è assicurarci al meglio delle nostre capacità che l'abbia i mezzi per difendersi e possa forse scongiurare un'ulteriore aggressione russa', ha detto...... Mosca e Washington riprovano a disinnescare la minaccia di un nuovo conflitto in. Atteso per oggi un faccia a faccia in Svizzera tra il capo della diplomazia americana Antonye il ...Milano, 21 gen. (askanews) - Appuntamento per oggi a Ginevra. Dopo un intenso valzer di colloqui in Europa, Mosca e Washington riprovano ...OGGI L'INCONTRO TRA LE DIPLOMAZIE USA E RUSSA Tensione alle stelle: oggi l'incontro tra il segretario di Stato Usa e il ministro degli Esteri russo a Ginevra ...