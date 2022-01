Traffico Roma del 21-01-2022 ore 08:30 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto diversi gli incidenti con ripercussioni per il Traffico segnati in queste ore ci sono code alle porte di Roma sulla servisse tra Formello e Castel de’ ceveri verso il grande raccordo anulare lunghe code poi per incidente in entrata a Roma sulla Nomentana a partire da Sant’Alessandro per incidente accaduto poco dopo il raccordo anulare aumentano le cose sulla carreggiata interna del raccordo anche qui per incidente poco prima dello svincolo della Pontina ora segnalate a partire da Roma Sud Traffico in coda per incidente e poi verso la tangenziale anche sul corso Urbano della A24 tra il raccordo è Togliatti in tangenziale rallentamenti all’altezza dell’emissione della Salaria verso lo stadio È su viale Castrense in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto diversi gli incidenti con ripercussioni per ilsegnati in queste ore ci sono code alle porte disulla servisse tra Formello e Castel de’ ceveri verso il grande raccordo anulare lunghe code poi per incidente in entrata asulla Nomentana a partire da Sant’Alessandro per incidente accaduto poco dopo il raccordo anulare aumentano le cose sulla carreggiata interna del raccordo anche qui per incidente poco prima dello svincolo della Pontina ora segnalate a partire daSudin coda per incidente e poi verso la tangenziale anche sul corso Urbano della A24 tra il raccordo è Togliatti in tangenziale rallentamenti all’altezza dell’emissione della Salaria verso lo stadio È su viale Castrense in ...

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - RenzoM74085075 : @MyWayASPI per @TgLa7. Come si fa' a partire dal centro-sud (Roma) anziché dal nord con la situazione del traffico?… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Napoli (via Cassino), dalle ore 7:35 traffico ferroviario tornato regola… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Napoli (via Cassino), dalle ore 7:35 traffico ferroviario tornato reg… -