Sanremo, Checco Zalone superospite al Festival. Ed è già siparietto con Amadeus... VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal Festival, al via il 1 febbraio. A quanto si apprende, l’attore pugliese, da tempo nella wishlist del direttore artistico e conduttore... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022): è il colpo messo a segno dal, al via il 1 febbraio. A quanto si apprende, l’attore pugliese, da tempo nella wishlist del direttore artistico e conduttore...

Advertising

inpsicoveritas : IN CHE SENSO CHECCO ZALONE A SANREMO VOLETE DIRMI CHE FINALMENTE QUESTO FESTIVAL AVRÀ UN SENSO? ?? - pizzacoananas : In che senso Sanremo insieme a Checco Zalone scusate - erredi9 : Appello: Ama ti prego, porta #Spollon anche a Sanremo. Checco Zalone spostati! We love you @pierspollon ?? - loueeh_oioi : CHECCO CONFERMATO A SANREMO WSEDNJFNEDKMWS - ___speedofsound : Pubblicità di #Sanremo2022 con Ama che dice “Vi aspetto a Sanremo con Checco Zalone” Quindi è lui il coconduttore?… -