Ritorno in classe | in Abruzzo per fine isolamento sufficiente referto del tampone

"D'ora in avanti, nell'attesa dell'arrivo della certificazione da parte dei Siesp delle Asl, il cittadino asintomatico potrà esibire, ad esempio per il rientro a scuola, al lavoro, in caso di mancata riattivazione del green pass o di controllo da parte delle forze dell'ordine, i referti del tampone positivo da cui si evince la data di inizio dell'isolamento e del test negativo effettuato alla fine del periodo previsto dalle norme nazionali, che varia a seconda dello stato vaccinale di ciascuno".

